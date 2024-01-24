Азат Максум о словах Джонсона: «17 соперников тоже думали, что смогут нокаутировать, однако результат вы видите»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

 Боец UFC Азат Максум (17-0) высказался о предстоящем поединке с Чарльзом Джонсоном:

 «17 соперников думали, что смогут отправить меня в нокаут, однако вы видите результат. Его слова не имеют значения. Самое главное, что мы встретимся 4 февраля в октагоне и я полностью изменю его мнение», – заявил Азат Максум.

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