Азат Максум о словах Джонсона: «17 соперников тоже думали, что смогут нокаутировать, однако результат вы видите»

Боец UFC Азат Максум (17-0) высказался о предстоящем поединке с Чарльзом Джонсоном:

«17 соперников думали, что смогут отправить меня в нокаут, однако вы видите результат. Его слова не имеют значения. Самое главное, что мы встретимся 4 февраля в октагоне и я полностью изменю его мнение», – заявил Азат Максум.

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