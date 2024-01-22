Чарльз Джонсон о бое с Азатом Максумом: «Я думаю о главном — о победе»

Американский боец Чарльз Джонсон (13-6) прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Азатом Максумом (17-0) на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США).

«3 февраля я буду самым настоящим в игре. У меня третий непобежденный боец, и я готов заявить о себе. Я думаю о главном — о победе — и как можно быстрее! Мы с Броди сорвались с пути на UFC 297 и провели более 15 раундов катания. Чувствую себя сильным в своих рамках и опасным в любой позиции. Погнали, детка!» — сказал Джонсон.

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