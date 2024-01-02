Анонсирован реванш между Сариевым и Джаватовым

28 января в Шымкенте состоится очередной турнир лиги Alash Pride.

Главным событием турнира станет реванш между казахстанским бойцом Русланом Сариевым и россиянином Ильямином Джаватовым.



Первый бой между ними завершился победой Руслана дисквалификацией Джаватова. Файтеры до боя договорились не использовать партер, однако россиянин пошел на удушающий на канвасе. Руководство лиги приняло решение в пользу Руслана.

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