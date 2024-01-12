Нурбек Карабала о следующем бое Жумагулова: «Он хочет подраться до Рамадана»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Президент Лиги Naiza Нурбек Карабала рассказал, в каком месяце может состояться бой Жалгаса Жумагулова против Раулина Пайвы:

«Жумагулов хочет подраться в феврале или в марте перед Рамаданом. Пару дней и мы решим точно, когда этот поединок состоится. В феврале у нас запланирован большой ивент, а в марте без зрителей»

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