Жумагулов о следующем сопернике: «Не скажу, что именитый, но очень сильный»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о сопернике по турниру Naiza FC в феврале.

«Мне соперника на 24 февраля для боя в Naiza FC скинули. В принципе, я согласился. Ну, не скажу, что именитый, но он очень сильный. Из Америки. Очень много с такими бойцами дрался, которые именно именитые. Крепкий пацан. Очень крепкий.

Будет тяжелый бой. Вроде бы, он тоже согласие дал, я тоже согласен. Начинаем гонять. В данный момент вешу 69 кг — придется помучиться мне…», — заявил Жумагулов.

Напомним, что в начале декабря Жалгас Жумагулов провел свой первый поединок после завершения контракта с UFC. Он выступил на турнире лиги Naiza в Астане и победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

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