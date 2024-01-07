Белал Мухаммад о желании завоевать титул UFC: «Я никому не позволю влезть без очереди! Шавкат Рахмонов точно будет следующим»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Белал Мухаммад (23-3) намерен завоевать титул чемпиона UFC в полусреднем весе, а затем сразиться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0).

— Я никому не позволю влезть без очереди! Шавкат Рахмонов точно будет следующим. Я собираюсь создать наследие. Я уничтожу всех самых сильных парней этого дивизиона! — заявил Мухаммад.

Ожидается, что Белал Мухаммад сразится за титул чемпиона UFC с англичанином Леоном Эдвардсом (22-3) на турнире UFC 300, который пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Официально пока этот поединок объявлен не был. 

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