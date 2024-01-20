Токтар проведет реванш с Камоловым

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Казахстанский актер сериалов и кино Еркебулан Токтар (6-3) в марте 2024 года подерется со своим принципиальным соперником Одилхоном Камоловым (4-2).

Бой пройдет на турнире Octagon 56. В июле 2022 года Токтар уже дрался с Камоловым на турнире Octagon 33 и был близок к победе, но попал на рычаг локтя в исполнении Камолова.

Еркебулан Токтар является звездой казахстанского кино.

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