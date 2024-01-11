Кичигин о подготовке к следующему поединку: «Работать буду над тем, чтобы финишировать соперника»
Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин прокомментировал подготовку к защите чемпионского пояса OCTAGON в полусреднем весе.
«По бою — все увидим в поединке. Много не буду рассказывать. В бою все покажу. Работать буду над тем, чтобы финишировать соперника. К поединку готовился и готовлюсь в Алматы. Все по плану. Надо только вес сделать — и все. Гонять нужно 6-7 кг. Не очень много», — заявил Кичигин.
19 января Кичигин (29-10) проведет поединок против Шохаса Мирзаматова (11-3) из Узбекистана на турнире OCTAGON 54 в Алматы.
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