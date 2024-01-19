Кичигин об отмене боя на турнире OCTAGON: «Узбек сорвал бой, мы в шоке»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин рассказал об отмене боя против Шохасана Мирзаматова из Узбекистана на турнире OCTAGON.

«Узбек сорвал бой. Перевес у него составил в общем 4 кг. От себя я всё сделал, чтобы бой сохранить, и лига тоже. Он специально бой сорвал. Зачем? Это надо у него спросить. Получу ли я гонорар, ведь поединок сорван не по моей вине? Нет. Компенсацию 50% должен получить.

Мы в шоке, что он так сделал. За три месяца же знал о бое. Специально это сделал. Мне много кто писал и говорил, что он не выйдет на поединок. Ну, людям виднее со стороны», — сообщил Кичигин.

19 января Кичигин должен был защитить чемпионский пояс организации в бою против Мирзаматова на турнире OCTAGON 54: Uzbekistan vs. Kazakhstan.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий