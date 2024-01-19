Кичигин об отмене боя на турнире OCTAGON: «Узбек сорвал бой, мы в шоке»

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин рассказал об отмене боя против Шохасана Мирзаматова из Узбекистана на турнире OCTAGON.

«Узбек сорвал бой. Перевес у него составил в общем 4 кг. От себя я всё сделал, чтобы бой сохранить, и лига тоже. Он специально бой сорвал. Зачем? Это надо у него спросить. Получу ли я гонорар, ведь поединок сорван не по моей вине? Нет. Компенсацию 50% должен получить.

Мы в шоке, что он так сделал. За три месяца же знал о бое. Специально это сделал. Мне много кто писал и говорил, что он не выйдет на поединок. Ну, людям виднее со стороны», — сообщил Кичигин.

19 января Кичигин должен был защитить чемпионский пояс организации в бою против Мирзаматова на турнире OCTAGON 54: Uzbekistan vs. Kazakhstan.

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