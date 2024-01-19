Бой Кичигин – Мирзаматов отменен
Главный бой турнира OCTAGON 54 по вине узбекского спортсмена Шохасана Мирзаматова.
Претендент на пояс лиги допустил перевел на 2,5 кг.
Таким образом, титул чемпиона лиги остается у казахстанца Георгия Кичигина.
Турнир пройдет 19 января в Алматы.
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