Бекзат Алмахан – боец года в лиге OCTAGON

Казахстанская лига OCTAGON опубликовала итоги голосования среди болельщиков на звание лучшего бойца года.

Лучшим в лиге признан Бекзат Алмахан (17-1). Алмахан в 2023 году провел три поединка – один в UAE Warriors, два – в OCTAGON и во всех одержал победы.

В середине 2023 года американскими СМИ Бекзат назывался в качестве одного из претендентов на подписание контракта с UFC.

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