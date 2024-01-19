Рауан Бекболат перед боем в Китае: «Мы – народ, который не бежит от врага»

Чемпион лиги Alash Pride в полулегком весе Рауан Бекболат на пресс-конференции перед боем в китайской лиге JCK 79 высказался о бое с местным файтером У Зы::

«Все покажет время, но я постараюсь восхитить всех своим выступлением. Постараюсь, чтобы мой бой полюбили так, как любят здесь Димаша. Я готовлюсь одинаково ко всем соперникам. Что бы ни случилось – партер или бой в стойке – я готов. Мы – казахи, народ, который не бежит от врага»

Бой состоится 20 января в рамках Гран-при лиги.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года