Рауан Бекболат перед боем в Китае: «Мы – народ, который не бежит от врага»

Теги Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

 Чемпион лиги Alash Pride в полулегком весе Рауан Бекболат на пресс-конференции перед боем в китайской лиге JCK 79 высказался о бое с местным файтером У Зы::

 «Все покажет время, но я постараюсь восхитить всех своим выступлением. Постараюсь, чтобы мой бой полюбили так, как любят здесь Димаша. Я готовлюсь одинаково ко всем соперникам. Что бы ни случилось – партер или бой в стойке – я готов. Мы – казахи, народ, который не бежит от врага»

Бой состоится 20 января в рамках Гран-при лиги.

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1 комментарий
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да, ладно))) По себе людей не судят))) А то не знаем мы, как могут бежать.)))
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