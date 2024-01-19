NAIZA анонсировала февральский турнир

Казахстанский промоушен NAIZA объявил о проведении февральского турнира в Алматы.

Турнир пройдут 24 февраля в Almaty Arena. Главным боем вечера станет поединок Жалгаса Жумагулова (15-9) против американца Кливленда Маклина (17-11).

В со-главном бою вечера казах из Китая Тайлак Нуражы (8-1) встретится с бразильцем Дугласом Де Оливейрой (13-7).

Также главный кард вечера дополнит бой экс-чемпиона лиги, легенды Жумана «Арлана» Жумабекова (13-7) и представителя Кыргызстана Каната «Тайсона» Келдибекова.

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