«Манчестер Сити» гостит в Ньюкасле, а «Реал Сосьедад» попробует сдюжить в Бильбао.

АПЛ, 21 тур. «Ньюкасл» – «Манчестер Сити». 13 января, 23:30 (время Астаны)

Команда Пепа Гвардиолы перед выездом в Ньюкасл располагается на третьей строчке в таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков. Правда, у «горожан» сыграно на матч меньше, а значит, что борьба за английский футбольный трон сезона только разгорается.

Нужно констатировать, что хозяева находятся не в лучшей форме. Коллектив Энди Хау в последних десяти матчах выиграл лишь трижды. А в шести последних турах АПЛ «сороки» пять раз познали горечь поражения. Логично, что в линии казахстанского букмекера №1 «Ман Сити» идет однозначным фаворитом: П1 – 5.39, Х – 4.49, П2 – 1.6.

Но – любопытный нюанс – в последних девяти сыгранных матчах АПЛ «Ман Сити» лишь раз не пропускал. Нынешняя атака «Ньюкасла», несмотря на обилие травмированных исполнителей, остается крайне опасной. Так, в линии Olimpbet есть вариант ставки «обе команды забьют: да» за 1.71.

Стоит добавить, что в последних пяти из шести поединков «сорок» в АПЛ пробивался тотал забитых мячей больше 2,5. Поэтому в линии Olimpbet обращает на себя внимание опция ставки «Х2 + тотал 2,5 бол» по коэффициенту 1.89.

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Ла Лига, 20 тур. «Атлетик» – «Реал Сосьедад». 13 января, 23:30

Оба соперника входят в топ-6 таблицы Ла Лиги (четвертая и шестая строчки соответственно). Разрыв между командами – шесть очков. Мотивация у оппонентов – играть исключительно на победу.

Если клуб из Бильбао выиграет, то сохранит статус-кво и продолжит преследование тройки лидеров. «Реал Сосьедад» же, одержав победу в гостях, сократит отставание до расстояния одной победы. Таким образом, для обеих команд этот поединок в Бильбао является важнейшим: П1 – 2.07, Х – 3.43, П2 – 3.83.

«Атлетик» неспроста обозначен в качестве фаворита. В последних 12 матчах хозяева не знают поражений, выиграв в девяти поединках. В последних четырех домашних играх также одержаны победы. У Бильбао все замечательно и с обороной (19 пропущенных – третий показатель в Ла Лиге), и с атакой (36 забитых – четвертое место). И на то, что первый мяч в игре забьют именно «красно-белые», в линии Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.76.

В пользу гостей говорит тот факт, что и они в последних 12 матчах не проигрывают. «Реал» больше заточен под игру вторым номером, разнузданное голевое веселье – не конек коллектива из Сан-Себастьяна. В восьми из 19 сыгранных встреч гости завершали матчи вничью. Вероятно, и в грядущем поединке они сделают все возможное, чтобы игроки «Атлетика» помучались, взламывая их надежную оборону.

В линии у топового букмекера Казахстана можно найти вариант ставки на тотал забитых мячей в игре меньше 2,5 по коэффициенту 1.71.

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