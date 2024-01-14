В зоопарке Шымкента львятам дали имена GGG и Канело

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В зоопарке города Шымкента был объявлен  конкурс по выбору самых креативных кличек для родившихся в октябре львят. От жителей города поступило более 200 вариантов.

Администрация зоологического парка выбрала клички львятам: GGG, Канело и Шакира. 

«Мы хотим, чтобы эти клички соответствовали нашим малышам, они такие же сильные, знаменитые, энергичные и милые. Благодарим Вас всех за участие и активность!» – говорится в сообщении зоопарка в Instagram.

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