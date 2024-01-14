Азат Максум о бое с Чарльзом Джонсоном: «Я хочу удосрочить его»
Боец UFC Азат Максум (17-0) прокомментировал предстоящий бой с американцем Чарльзом Джонсоном (13-6).
– Как можете оценить следующего соперника Чарльза Джонсона, который на данный момент идет на серии из трех поражений кряду?
– Он сложный соперник, который никогда не проигрывал досрочно, и я хочу удосрочить его.
– Какие явные пробелы есть в бойцовском арсенале американца, которыми Вы планируете воспользоваться?
– У него нет явных пробелов, я думаю, что буду быстрее его, задам ему свою игру, – сказал Максум.
Бой Джонсон – Максум состоится на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе 3 февраля.
Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»
Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р
В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года