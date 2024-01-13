Ильяс Хамзин о бое Анкалаев – Уокер: «Анкалаев заберет»

Ильяс Хамзин высказался о предстоящем поединке между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером, который пройдет в ночь на 14 января в рамках турнира UFC Fight Nights 234.

«Первый бой получился непонятным, много интриг оставил. Я думаю, что второй бой будет такой динамичный, они уже много друг другу наговорили, ждут этот бой. Я думаю, что Анкалаев заберет в конце первого раунда»

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