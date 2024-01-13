Куат Хамитов может выйти на бой в футболке «Тобол»

Теги Тобол MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 Казахстанский боец Куат Хамитов заключил пари с совладельцем костанайского «Тобола» Алимжаном Калдияровым.

Суть пари заключается в том, что, если «Тобол» выиграет чемпионат Казахстана в 2024 году, Хамитов выйдет на один из своих боёв в футболке костанайского клуба. Если же этого не произойдет, Калдияров должен будет отдать «Найману» один из своих автомобилей черного цвета.

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