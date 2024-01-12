Казбек Сагын принял вызов Жубаныша: «Покажем бой наивысшего уровня»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Чемпион лиги NAIZA в минимальном весе Казбек Сагын ответил на вызов своего оппонента Багдата Жубаныша.

«Я готов. Май 2024 года, покажем бой наивысшего уровня», – обратился к сопернику Сагын в своих социальных сетях.

Бой может стать третьим между этими двумя спортсменами. Впервые они встретились в финале чемпионата мира среди любителей по ММА, тогда победу одержал Багдат.

Позже они встретились уже в профи в бою за титул NAIZA. В том бою судьи отдали победу Казбеку, с чем Багдат после боя был не согласен.

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