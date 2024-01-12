Жалгас Жумагулов: «Я бы себя не назвал самым популярным спортсменом в Казахстане»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов назвал самого популярного спортсмена в Казахстане.

«Я бы себя не назвал самым популярным в Казахстане. Возможно, в 2019-20 годах был на хайпе. Сейчас бы так не сказал. Даже если бы я лучшим был, себя бы не назвал. Самый медийный — Шавкат Рахмонов», — сказал Жумагулов.

Напомним, что в начале декабря Жалгас Жумагулов провел свой первый поединок после завершения контракта с UFC. Он выступил на турнире лиги Naiza в Астане и победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

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