Эдуард Вартанян: «Резникову не поможет отказ от общения с журналистами. Тренировочный процесс нужен другой»

Эдуард Вартанян прокомментировал решение своего бывшего соперника из Казахстана Артема Резникова отказаться от общения с журналистами после двух досрочных поражений подряд.

— Это его решение, но я думаю, он от него отойдет в конечном итоге, потому что не это ключевым фактором [его поражения] было. То, что он затек, это не следствие того, много он или мало интервью давал. Просто тренировочный процесс нужен другой. У меня тоже такой период был, когда я тоже хотел все [общение со СМИ] прекратить. Но по факту, это не имеет значения.

Думаю, что Артему точно не надо себя самоуничтожать, потому что как минимум от его «север-юга» очень трудно найти противоядие. И его мощь никуда не ушла. По сути, он ничего не потерял, — сказал Вартанян в интервью «Вестнику ММА».

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