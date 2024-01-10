Чемпиону мира по борьбе Айтмухану подарили косяк лошадей

Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмукан получил в подарок от конного союза Актюбинской области и жителей несколько лошадей. Также бойцу было презентовано седло, изготовленное на заказ в США.

В ходе торжественного мероприятия Айтмухана принял аким области Асхат Шахаров.

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