Чемпиону мира по борьбе Айтмухану подарили косяк лошадей
Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмукан получил в подарок от конного союза Актюбинской области и жителей несколько лошадей. Также бойцу было презентовано седло, изготовленное на заказ в США.
В ходе торжественного мероприятия Айтмухана принял аким области Асхат Шахаров.
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