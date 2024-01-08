Чемпион AMC Fight Nights Бикрев о реванше с Дазаевым: «Не до него пока»

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев (15-3) высказался о возможном реванше с казахстанским бойцом Гойти Дазаевым (12-3-1).

«Да ничего об этом не думаю. Сейчас на горизонте у меня бой с Шлеменко, поэтому думаю о нем. Он мне интересен очень! Поэтому не до Гойти пока», — сказал боец.

Поединок между Бикревым и Александром Шлеменко может пройти весной текущего года.

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