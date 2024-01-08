Василий Жиров: «Школа бокса Алимханулы лучше, чем у Канело»

Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF Василий Жиров прокомментировал будущее чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы.

— В прошлом году Жанибек Алимжанулы завоевал свой второй титул в среднем весе, есть у него шансы стать «абсолютом»?

— Жанибек хороший боец и может забрать все титулы. Если конечно ассоциация даст добро на это.

— Есть ли у него популярность в США?

— Популярность есть и ее нужно развивать больше — хорошими боями и рекламой.

— Алимханулы часто говорит о желании провести бой с Саулем Альваресом. Мексиканцу может быть нужен такой поединок?

— Любой бой, это шанс выйти на новый уровень. Поэтому алга!

— Можете оценить шансы в гипотетическом поединке Алимханулы — Канело?

— Я за Жанибека Алимханулы. У него есть боксерская школа лучше, чем у Канело, – отметил Жиров.

Напомним, Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

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