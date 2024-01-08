Арман Царукян про Рахмонова: «Он будущий чемпион, но не тот боец, которого я буду смотреть»

Топовый боец UFC Арман Царукян высказался о стиле Шавката Рахмонова:

«Он будущий чемпион. Но его стиль — обычный. Он ничего сверхъестественного не делает. Он на уровне все делает, но просто он — не тот боец, на которого я бы смотрел. Допустим, я Альберта Туменова посмотрю или какого-то другого бойца, а его, если будет возможность — посмотрю, а если не будет — я не буду бежать сломя голову»

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