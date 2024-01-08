Арман Царукян про Рахмонова: «Он будущий чемпион, но не тот боец, которого я буду смотреть»

Теги UFC MMA Арман Царукян Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Топовый боец UFC Арман Царукян высказался о стиле Шавката Рахмонова:

«Он будущий чемпион. Но его стиль — обычный. Он ничего сверхъестественного не делает. Он на уровне все делает, но просто он — не тот боец, на которого я бы смотрел. Допустим, я Альберта Туменова посмотрю или какого-то другого бойца, а его, если будет возможность — посмотрю, а если не будет — я не буду бежать сломя голову»

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий