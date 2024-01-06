Эксперт UFC Марсель Дорфф: «Я ожидаю, что Шавкат в этом году подерется за титул»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Инсайдер MMA Марсель Дорфф поделился мнением о назначении Шавкат Рахмонова запасным на реванш Леона Эдвардса (22-3) и Белала Мухаммада (23-3).

– Конечно, Шавкат, определенно, должен был стать заменой, если Белал не сможет сразиться с Леоном. Думаю, что этим самым UFC официально признает казахстанца претендентом на чемпионский титул, но он молод, поэтому они торопиться там не станут. Однако я ожидаю, что Шавкат в этом году подерется за титул, – отметил эксперт.

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