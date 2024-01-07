Тренер Kill Cliff Наварро о Рахмонове: «Он очень плохо говорит по-английски»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Американский тренер по MMA Диттер Наварро, который работает в зале Kill Cliff, вспомнил первое впечатление о казахстанском бойце Шавкате Рахмонове (18-0) при их встрече.

— Когда Шавкат приехал, он сначала показался мне суперсерьезным парнем. Но в то же время и очень смешным: когда он играет с тобой, он даже не разговаривает, потому что он очень плохо говорит по-английски. Но я вижу, что он хороший человек, — сказал Наварро.

Напомним, Шавкат Рахмонов провел в UFC шесть боев и одержал шесть досрочных побед.

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