Санжар Адилов – чемпион лиги ALASH PRIDE в легчайшем весе.

В рамках турнира лиги ALASH PRIDE в Туркестане состоялся титульный поединок в легчайшем весе.

Бой Санжара Адилова и россиянина Гаджимурада Гасангусейнова прошел всю дистанцию в пять раундов. По итогам которых судьи отдали победу Санжару Адилову.

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