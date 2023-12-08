Чемпион Alash Pride Рустем Кудайбергенов не уложился в вес перед турниром URAL FC

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания бойцов-участников предстоящего турнира.

Казахстанский боец, чемпион Alash Pride Рустем Кудайбергенов в легком весе Рустем Кудайбергенов не уложился в лимит весовой категории, показав на весах 71,1 кг.

На бой против белоруса Ильи Зеленского Рустем выйдет на бой с жёлтой карточкой и будет оштрафован на 10% от гонорара.

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