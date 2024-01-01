Токаев о казахстанском спорте: «В городах и селах будут возведены новые спортивные объекты»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии массового спорта в стране.

«Наряду с профессиональным в стране активно развивается массовый спорт. Особенно важно, что все больше детей стало заниматься физической культурой. Поэтому в городах и селах нашей страны сейчас возводятся новые спортивные объекты.

В 2024 году в Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников, наши лучшие спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх. Чтобы обеспечить поступательное развитие страны, каждый гражданин должен быть настоящим профессионалом своего дела», – сказал Токаев.

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