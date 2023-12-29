Евгений Павлов вернется на ринг весной 2024 года

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Казахстанский боксер Евгений Павлов (10-0, 8 КО), владеющий поясом WBA International в легчайшем весе, проведет свой следующий поединок весной 2024 года. 

На данный момент Павлов занимает пятое место в рейтинге WBA своего веса. В последнем бою, 5 мая, в Гвадалахаре (Мексика) он нокаутировал хозяина ринга Кевина Родригеса Гарсию. Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи.

Павлов тренируется в одном зале с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО).

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