Данияр Елеусинов после победы: «Рад возвращению в ринг»

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов высказался о бое на шоу «Ночь чемпионов IBA» в Астане:

«Ну, после двухлетнего перерыва бой был непростым. Надо было почувствовать ринг. Соперник очень чувствительный оказался, опытный, он боксирует в настоящее время. У меня с ними есть разница, так как я два года не выступал. Спарринги и бой — это разные вещи. Очень рад возвращению в ринг! Думаю, дальше пойдет хорошо, потому что прочувствовал ринг. Думаю, немного времени не хватило. Может надо было восемь раундов попросить и можно было финишировать. Поддержка болельщиков была отличная. Надеюсь, что все пришли, так как соскучились по моему боксу. Не знаю, может немного не оправдал их ожидания, но после двух лет строго не будут судить, надеюсь»

Отметим, что Данияр провел бой с южноафриканцем Джабулани Макхенсе и одержал уверенную победу единогласным решением судей.

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