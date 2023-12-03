Казахстанец Ансар Касымжанов проведет бой за титул лиги ALASH PRIDE

В рамках турнира Alash Pride FC 92 в городе Туркестан пройдет титульный бой в полусреднем весе между казахстанцем Ансаром Касымжановым и кыргызом Бектеном Жеенбековым.

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