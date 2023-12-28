Сестра Шавката Рахмонова получила награду «Лучший студент-спортсмен»
Cестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора выиграла номинацию «Лучший спортсмен-студент» на официальной церемонии Национальной студенческой премии «Сункар-2023».
Торжественное награждение прошло в Казахской Академии спорта и туризма. Рахмонова является студенткой Карагандинского университета Казпотребсоюза.
Награду Соре Рахмоновой вручил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко.
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