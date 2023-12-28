Сестра Шавката Рахмонова получила награду «Лучший студент-спортсмен»

Теги Sports.ru - Казахстан Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Cестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора выиграла номинацию «Лучший спортсмен-студент» на официальной церемонии Национальной студенческой премии «Сункар-2023».

Торжественное награждение прошло в Казахской Академии спорта и туризма. Рахмонова является студенткой Карагандинского университета Казпотребсоюза.

Награду Соре Рахмоновой вручил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко. 

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий