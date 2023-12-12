Шавкат Рахмонов про Сору: «Не знаю, когда ее подпишут, но знаю, что она готова»

Шавкат Рахмонов оценил готовность своей сестры Соры подписаться в UFC:

«Я не знаю, когда ее подпишут, но знаю, что она готова к UFC. Она выступает на хорошем уровне и показывает качественные бои. Я еще не разговаривал с ней о планах, но могу сказать лишь то, что она готова»

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