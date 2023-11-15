Жасулан Акимжан снялся с полуфинала Гран-при «Наше Дело» из-за травмы

Казахстанский боец MMA Жасулан Акимжан снялся с полуфинального поединка Гран-при «Наше Дело» в полулегком весе против Наби Ашурлаева.

Акимжан пропустит бой из-за травмы. Его заменит россиянин Сергей Андреев.

Бой Наби Ашурлаев — Сергей Андреев состоится 22 ноября на турнире бойцовской лиги «Наше Дело». Победитель встретится в финале с Артуром Арутюняном.

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