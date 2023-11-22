Анонсирован бой Муратбека Касымбая с чемпионом «Наше Дело»
Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай проведет 22 декабря поединок против чемпиона гран-при «Нашего дела» Александром Грозиным.
В финале гран-при Грозин победил одноклубника Касымбая Магомеда Кабардиева.
Также стоит отметить, что Александр является действующим чемпионом лиги Open FC в легком весе.
Турнир состоится в Москве.
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