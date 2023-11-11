Куат Хамитов нашел себе нового соперника

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов решил поделиться своим мнением о поединке Максима Дивнича и Давида Хачатряна:

«Посмотрел бой Давида Хачатряна и Дивнича. Не впечатлен боем. Хоть я и борец, но считаю в стойке, по правилам кикбоксинга без ММА, без борьбы, перееду обоих»

Хачатрян ответил Куату: «Я не интернетный герой, не могу драться с тобой через интернет. Если хочешь, давай драться в октагоне»

После чего Хамитов обратился к «Наше дело», предложив поставить их бой на декабрь.

Стоит отметить, что Куат и Давид уже дважды должны были драться, однако каждый раз их поединок отменялся.

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