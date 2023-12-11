Асу Алмабаев о бое с Си Джей Вергара: «Не смотрел его бои, еще два месяца есть»

Асу Алмабаев рассказал о предстоящем бое с Си Джей Вергара:

«Я не смотрел пока его бои, но по словам тренера он хороший, разносторонний боец, умеющий работать в разносторонней стойке. Пока просто не успел посмотреть. Еще два месяца есть, изучим»

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