Вице-президент АСА о будущем Резникова: «Ему нужно взять паузу, побыть с родителями, завести семью, а после – может вернуться»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о будущем казахстанского бойца промоушена Артема Резникова после второго поражения нокаутом подряд:

«Думаю, на данный момент Артему нужно взять паузу, определиться, что он хочет дальше. Просто с ясной головой. Он получит неплохие деньги за этот бой. У него хороший гонорар. Я думаю, он сможет помочь родителям. Возможно, ему сейчас какие-то перемены в жизни нужно сделать. Может жениться ему надо, я не знаю. Просто отвлечься от боев, пожить простой человеческой жизнью. Отвлечься от тренировок, побыть с родителями, возможно, завести семью. Это отвлечет его, сфокусирует и вернет то умиротворение, которое должно быть. А уже после этого — обдумав, поняв, что ему делать — он может вернуться»

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