Резников о возможном переходе в полусредний вес: «Я пришел сюда, чтобы конкурировать, а не проигрывать»

Казахстанский боец Артем Резников высказался о возможном переходе в полусредний вес:

«Расстроился что-то. Посмотрим, может перезагружу карьеру, в 77 кг перейду. Желания что-то вообще нет дальше драться. Может это и эмоциональное, но два поражения таких... Я пришел сюда, чтобы конкурировать, а не проигрывать. А смысл мне драться, если я проигрываю?»

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