Президент NAIZA обратился к Резникову: «Поражение – временная тень на пути к победе»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала обратился к Артему Резникову после его поражения от Али Багова в гран-при АСА:

«Поражение — всего лишь временная тень на пути к победе. Ты силен и умён, и эта неудача — лишь шаг к новым вершинам. Твоя решимость и сила духа сделают тебя настоящим победителем. Верь в себя и двигайся вперёд!»

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