Мурад Абдрахманов проведет бой с бразильцем Сильвой

В рамках турнира OCTAGON 53 чемпион мира по ММА Мурад Абдрахманов (8-2) проведет бой против бразильца Алана Силва (12-8-1)

Оба бойца возвращаются после поражения. Абдрахманов проиграл свой последний бой Руслану Шамилову за титул лиги NAIZA.

Бразилец проиграл Бауыржану Куанышбаеву в лиге OCTAGON.

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