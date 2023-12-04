Мурад Абдрахманов проведет бой с бразильцем Сильвой
В рамках турнира OCTAGON 53 чемпион мира по ММА Мурад Абдрахманов (8-2) проведет бой против бразильца Алана Силва (12-8-1)
Оба бойца возвращаются после поражения. Абдрахманов проиграл свой последний бой Руслану Шамилову за титул лиги NAIZA.
Бразилец проиграл Бауыржану Куанышбаеву в лиге OCTAGON.
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