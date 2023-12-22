Айбек Шокпутов о титульном шансе Рахмонова: «Думаю, его ожидает еще один бой»

Айбек Шокпутов поделился мнением о том, может ли следующий поединок Шавката Рахмонова (18-0) быть титульным:

«Я не думаю, что следующий поединок Шавката будет титульным. Возможно, он может выйти на замену, если кто-то следит с боя. Думаю, что Рахмонова ожидает еще один бой перед титульником — против Ковингтона или даже Белала Мухаммада»

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