Горы подарков – на спортивном фестивале в Алматы

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Более тысячи новогодних призов ждет гостей большого развлекательного мероприятия перед Центральным стадионом Алматы. Не пропустите завершение новогоднего фестиваля «Көп рақмет» уже в эту субботу!

 

23 декабря, в 12 часов, в Алматы стартует фестиваль «Көп рақмет», который совершенно точно не даст скучать гостям. Участвуя во множестве активностей, можно будет не только согреться, но и выиграть горы новогодних подарков.

Главные призы – умная колонка Яндекс.Станция Макс, iPhone 15 и AirPods (для совершеннолетних участников 21+). Но и это еще не все! Выполнив условия, гости фестиваля «Көп рақмет» смогут принять участие в розыгрыше квартир в Астане.

Побороться за подарки можно будет, играя в гигантские асыки, мини-хоккей или сражаясь подушками на бревне. Всего гостей ждет около десяти игровых зон и развлекательная программа с участием ведущего и диджея.

Сохранить тепло гостям помогут не только аттракционы от организаторов, но и согревающие напитки и еда.

Ранее участниками фестиваля стали тысячи жителей Караганды и Актобе. Успейте зарядиться новогодним настроением вместе с «Көп рақмет» в Алматы!

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