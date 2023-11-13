Алиби Идрис о главном бое турнира NAIZA 55 Еренгаипов – Фукуда: «Диас его удосрочит»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Экс-чемпион NAIZA Алиби Идрис дал прогноз на главный бой турнира NAIZA 55 Диас Еренгаипов – Руи Фукуды:

«Соперник – хороший ударник, но мое мнение, что в 3-4 раунде Диас его удосрочит. Скорее всего будет удушающий прием»

Турнир пройдет в Астане 6 декабря.

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