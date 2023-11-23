Алиби Идрис о следующем сопернике: «До конца недели будет ответ»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал о следующем сопернике:

«Вот только накануне созванивались с Нурбеком агаем (Нурбек Карабала — президент Naiza FC), поговорили. До конца недели, ИншАллах, будет ответ, говорит. А мы уже начали весогонку. Отдельно вышли уже — весогонка, подготовка… Туда-сюда. Если в конце недели назовут соперника, ИншАллах, то уже под него будем работать»

В предыдущем поединке, 23 июня 2023 года, Идрис (8-0) победил единогласным решением судей бразильца Алиссона Силву (9-1) на совместном турнире Naiza FC 52 & Ural FC 3 в Алматы.

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