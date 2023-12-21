Диас Еренгаипов после защиты титула NAIZA вошел в топ-30 бойцов мира

Казахстанский боец Диас Еренгаипов, выиграв у японца Руя Фукуда, защитил свой пояс чемпиона NAIZA в наилегчайшем весе.

Эта победа помогал уроженцу Экибастуза войти в топ-30 мира в своем весе (27 место) по версии fightmatrix

Сильнейшим же казахстанцем в этом весе является Асу Алмабаев (18 место)

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