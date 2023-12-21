Казахстанец Болат Заманбеков ярко финишировал узбека Лозизхона Узбекова

Болат Заманбеков провел бой на турнире NAIZA 56 против экс-претендента на титул лиги Лозизхона Узбекова. Бой завершился во втором раунде удушающим в исполнении казахстанца.

После боя Болат заявил, что хочет драться за пояс.

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