Казахстанец Болат Заманбеков ярко финишировал узбека Лозизхона Узбекова
Болат Заманбеков провел бой на турнире NAIZA 56 против экс-претендента на титул лиги Лозизхона Узбекова. Бой завершился во втором раунде удушающим в исполнении казахстанца.
После боя Болат заявил, что хочет драться за пояс.
«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом
Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса