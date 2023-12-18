Дияр Нургожай проведет бой с экс-файтером Bellator
Непобежденный чемпион лиги Eagle FC Дияр Нургожай (8-0) свой следующий бой проведет 21 декабря на турнире NAIZA 56.
Его соперником станет бразилец Карлос Эдуардо (20-11). Бразильский боец имеет опыт выступления в Bellator (1-2), АСА (3-6), М-1.
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